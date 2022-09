Energia: Meloni, 'scostamento non è la soluzione, senza disaccoppiamento ci vorranno 300mld' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "Lo scostamento non è una soluzione, è un pozzo senza fondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione. Abbiamo speso 30 miliardi per calmierare le bollette, non è quello il problema ma il punto di arrivo che è il disaccoppiamento, altrimenti dobbiamo tirare fuori 300 miliardi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Rtl 102,5. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "Lonon è una, è un pozzofondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione. Abbiamo speso 30 miliardi per calmierare le bollette, non è quello il problema ma il punto di arrivo che è il, altrimenti dobbiamo tirare fuori 300 miliardi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgiaa Rtl 102,5.

