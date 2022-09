Energia | Draghi all' Onu | ' ora fare di più | Ue imponga price cap'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. Adnkronos) - “Ora dobbiamodi più, soprattutto a livello europeo. Come l'Italia sostiene da tempo, l'Unione Europea deve imporre un tetto al prezzo delle importazioni di gas, anche per ridurre ulteriormente i finanziamenti che mandiamo alla Russia. L'Europa deve sostenere gli Stati membri mentre questi sostengono Kiev”. Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. Per il presidente del Consiglio, “l'Unione Europea deve anche usare la forza delle sue istituzioni per mettere i suoi vicini al riparo dalle rivendicazioni russe”.