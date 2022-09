Encubator in cerca delle startup sostenibili che salveranno il Pianeta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aperte le candidature a Encubator, il programma di accelerazione promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub e Politecnico di Milano, per individuare progetti tecnologici in ambito sostenibilità e valorizzare al massimo il loro potenziale. Siamo in un momento critico per l’umanità. Il cambiamento climatico sta avendo gravi effetti sull’ambiente e sulle persone e le sfide sociali stanno crescendo a un ritmo senza precedenti. Si tratta di una realtà sempre più evidente, di cui l’uomo è il maggiore responsabile. Lo ha affermato anche l’IPCC nel report 2022 “Mitigation of Climate Change”: ora o mai più è necessario fermare la crisi climatica. Occorre un impegno concreto e soluzioni tangibili. Nuove tecnologie e soluzioni che tutelino le risorse naturali e non impattino sull’ambiente. Una sfida in cui la Camera di commercio di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aperte le candidature a, il programma di accelerazione promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub e Politecnico di Milano, per individuare progetti tecnologici in ambitotà e valorizzare al massimo il loro potenziale. Siamo in un momento critico per l’umanità. Il cambiamento climatico sta avendo gravi effetti sull’ambiente e sulle persone e le sfide sociali stanno crescendo a un ritmo senza precedenti. Si tratta di una realtà sempre più evidente, di cui l’uomo è il maggiore responsabile. Lo ha affermato anche l’IPCC nel report 2022 “Mitigation of Climate Change”: ora o mai più è necessario fermare la crisi climatica. Occorre un impegno concreto e soluzioni tangibili. Nuove tecnologie e soluzioni che tutelino le risorse naturali e non impattino sull’ambiente. Una sfida in cui la Camera di commercio di ...

