(Di mercoledì 21 settembre 2022) A Double or Nothing 2022, Athena, l’ex, ha fatto il suo debutto per la AEW. Athena è stata licenziata dalla WWE nel novembre del 2021, dopo vari piccoli push mai concretizzatisi in un’affermazione definitiva nel main roster. Ora, parlando a Busted Open Radio, ad Athena è stato chiesto di parlare della transizione dalla WWE alla AEW e di come si è adattata. L’exha spiegato: “Avere il supporto di uno spogliatoio e sentirsi come se fossimo noi contro il mondo, è una sensazione fantastica. Non dico che non fosse così dall’altra parte, ma solo di più, sento davvero che a volte si veda l’AEW come l’underdog e molti di noi fanno wrestling da molto tempo e non vogliamo sentirsi così. Sono sempre preoccupata di perdermi nella confusione perché abbiamo tanti talenti fenomenali, ma per la prima ...

Zona_Wrestling : Ember Moon: 'In AEW non recito più le parole di qualcun altro, finalmente basta copioni' -

