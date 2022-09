**Elezioni: Zingaretti, 'Calenda uomo distruttivo, parla solo male degli altri'** (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Calenda è un uomo distruttivo. Piccona e parla solo male degli altri. Invece è il momento di costruire e dare certezze”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa elettorale a chi gli chiede del video di Calenda contro l'amministrazione comunale di Roma guidata da Roberto Gualtieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "è un. Piccona e. Invece è il momento di costruire e dare certezze”. Lo ha detto Nicolaa margine di una iniziativa elettorale a chi gli chiede del video dicontro l'amministrazione comunale di Roma guidata da Roberto Gualtieri.

SouvenirTuristi : Le elezioni dietro l'angolo...sento #Zingaretti stamattina e mi assalgono mille dubbi...ma non sarà che veramente b… - AgenziaASI : Elezioni, Durigon (Lega) 'Nel Lazio Irpef più alta di Italia, Zingaretti non parli di fisco' - ultimora_pol : #Elezioni2022 Nicola #Zingaretti: 'Quando l'Europa dice che Orban ha indebolito la democrazia ungherese, sbaglia Me… - Enrico5360 : @CasparStirner @fattoquotidiano Domenica Draghi non parteciperà come candidato alle elezioni. Vogliamo poi parlare… - Alessan04483079 : @SimonellaD @AlbertoLela @LegaSalvini @AlbertoBagnai @borghi_claudio @pdnetwork Che celano l’ovvio, il 30% capitali… -