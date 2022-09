Elezioni | sit in di Verdi e Sinistra di fronte alla sede dell’Eni | “Restituire extraprofitti a famiglie e imprese”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Il caro-energia lo deve pagare chi ha speculato sul gas, accumulando una grande quantità di ricchezza. Eni in soli sei mesi ha conseguito un utile del +670 per cento, in nove mesi parliamo di una cifra tra i 40 e i 50 miliardi di. Noi di Alleanzasiamo fermamente convinti che questi soldi vadano restituiti integralmente aitaliane”. A rivendicarlo, nel corso di un sit in dia Roma, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e candidato per l’Alleanza, e Nicola Fratoianni, candidato e segretario diitaliana. “Proponiamo che a 19 milioni di...

Ticino Notizie

Qui l'appuntamento è a piazza della Repubblica per un- in che si muoverà poi in corteo fino a piazza Madonna di Loreto. Sempre venerdì a partire dal pomeriggio chiuderanno le scuole seggio della ...... e direttive e pareri e ordini del giorno, per non dire di manifestazioni e- in insieme agli ... Con legià consumate. E qualcuno, allora, magari griderà al complotto. Elezioni Politiche. Sul sito web del comune di Magenta una sezione dedicata con tutte le informazioni Ultimi appelli prima del voto. Il “countdown” è ufficialmente partito dopo che in Prefettura si è svolto ieri un Comitato per l’ordine e la sicurezza in vista ...“Contro il passaggio del servizio idrico ad Acea mi farò promotore, insieme agli altri componenti dell’opposizione, di un sit-in di protesta previsto per il 30 settembre, per il quale auspichiamo una ...