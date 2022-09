Elezioni | Renzi | ' con Calenda a Napoli per rush finale e anche in ricordo Graziella Pagano'

MarcelloFoa : Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a… - fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - tg2000it : RT @TV2000it: ???? #Elezioni più vicine, #partiti puntano su #esteri e #carobollette #21settembre #ElezioniPolitiche2022 #ElezioniPolitiche… - MaMaurizi9 : RT @Napalm51: Che Renzi e Calenda faranno gruppo con il PD 28' secondi dopo le elezioni è chiaro a tutti vero? -

Il reddito di cittadinanza esiste ' in tutti i Paesi occidentali, noi lo abbiamo introdotti tardi. Veramente mi fa specie che Meloni,e altri si siano intestati questa guerra contro i poveri loro che guadagnano 500 euro al giorno e addirittura in Parlamento è stata recentemente votata una norma, in piena campagna elettorale, a ...'La lista die Calenda non è espressione della destra italiana, nonostante alcune posizioni. Quindi se si dovesse costruire un'alternativa alla destra… Del resto io mi ero battuto per un'alleanza più ...Roma, 21 set. (Adnkronos) – “A Napoli con Carlo Calenda per il rush finale. Ma anche per ricordare la leonessa, Graziella Pagano, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Una vita spesa per gli altri e p ...Elezioni: ai microfoni di iNews24, Andrea Causin, candidato al Senato col centrodestra nella lista Noi Moderati/Lupi - Toti - Bugnaro - Udc.