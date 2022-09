Elezioni | Prodi | ' se Italia si schiera con Orban rischia emarginazione in Ue' **

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "In Ungheria le elezioni sono state libere, nessuno lo mette in dubbio, ma il problema sono i comportamenti sulla giustizia, sui diritti... Mi preoccupa che l'ndosi con, ndr) possa quindi essere emarginata perché in Europa siamo sempre stati in coloro che contribuivano alle decisioni, e di contrarie ai nostri interessi ce ne sono state poche. Quando si è attorno a un tavolo, si difendono gli interessi nazionali, lo abbiamo fatto tutti, non è questione di battere i pugni sul tavolo ma di stare in uno spirito europeo": così Romano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

CatelliCatell5 : Elezioni, Prodi carica il Pd: 'Servirà unità, il momento è duro. La coesione sociale è da difendere' - GonnelliLuca : Lui,con le due scelte ,è uno dei responsabili del duro momento e del rischi per la coesione sociale. Elezio… - LuciaDiMartin16 : RT @repubblica: Elezioni, Prodi carica il Pd: 'Servirà unità, il momento è duro. La coesione sociale è da difendere' [di Silvia Bignami] ht… - repubblica : Elezioni, Prodi carica il Pd: 'Servirà unità, il momento è duro. La coesione sociale è da difendere' [di Silvia Big… - news_bologna : Elezioni, Prodi carica il Pd: 'Servirà unità, il momento è duro. La coesione sociale è da difendere' -

La Repubblica

La strategia perfetta La 'zampata' di Berlusconi che nel 2006 superòpromettendo tutto a ...... luogo storico della sinistra ai tempi delle vittorie di Romano, che lì insediò il suo ... Pioggia di critiche Il centrodestra, guidato da Fratelli d'Italia, che vince lein Italia e fa da ... Elezioni, Prodi carica il Pd: "Servirà unità, il momento è duro. La coesione sociale è da difendere" Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Casini Lo voterò volentieri anche perchè si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 100 giusti!”. Così Romano Prodi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo ...In vista delle elezioni 2022, Salvini parla di scostamento di bilancio ma non trova l'appoggio di Meloni che non lo vede come soluzione.