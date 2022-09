Elezioni politiche, Chiara Ferragni: ‘Andate a votare il 25 settembre, fatelo per difendere i diritti’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mancano pochi giorni alle Elezioni politiche e Chiara Ferragni lancia un appello ai follower invitandoli ad andare a votare domenica 25 settembre. Questo è il secondo discorso nell’arco di 7 giorni sull’importanza del voto che l’influencer lancia sui social. Chiara Ferragni torna a parlare delle Elezioni politiche “Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento”, scrive l’imprenditrice nelle storie di Instagram. “Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mancano pochi giorni allelancia un appello ai follower invitandoli ad andare adomenica 25. Questo è il secondo discorso nell’arco di 7 giorni sull’importanza del voto che l’influencer lancia sui social.torna a parlare delle“Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento”, scrive l’imprenditrice nelle storie di Instagram. “Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in ...

