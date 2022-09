Elezioni, Mannino: "Draghi bis? Dopo il voto sia Fdi che M5s non possono rimanere fuori dal Governo" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Ho difficoltà a ragionare sui se e sui ma. Siamo a pochi giorni dalle votazioni, aspettiamo i risultati e analizzando il risultato parliamo del da farsi. Rischiamo di formare ipotesi che non hanno fondamento". Calogero Mannino interviene con l'Adnkronos commentando la certezza di Carlo Calenda di un Draghi bis se il Terzo Polo arriverà al 10%. Mannino osserva: "Mi riesce difficile percorrere i sentieri dell'immaginazione di Calenda a pochissimi giorni dal risultato elettorale. Aspettiamo, oggi non si può dire nulla" perché "c'è una cosa diversa rispetto all'attuale situazione. Dopo il voto ci sarà un partito di maggioranza relativa, quello della Meloni ed uno di minoranza assoluta, il Movimento 5 stelle. Tutti e due non possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Ho difficoltà a ragionare sui se e sui ma. Siamo a pochi giorni dalle votazioni, aspettiamo i risultati e analizzando il risultato parliamo del da farsi. Rischiamo di formare ipotesi che non hanno fondamento". Calogerointerviene con l'Adnkronos commentando la certezza di Carlo Calenda di unse il Terzo Polo arriverà al 10%.osserva: "Mi riesce difficile percorrere i sentieri dell'immaginazione di Calenda a pochissimi giorni dal risultato elettorale. Aspettiamo, oggi non si può dire nulla" perché "c'è una cosa diversa rispetto all'attuale situazione.ilci sarà un partito di maggioranza relativa, quello della Meloni ed uno di minoranza assoluta, il Movimento 5 stelle. Tutti e due non...

telodogratis : Elezioni, Mannino: “Draghi bis? Dopo il voto sia Fdi che M5S non possono rimanere fuori dal Governo” - italiaserait : Elezioni, Mannino: “Draghi bis? Dopo il voto sia Fdi che M5S non possono rimanere fuori dal Governo” - fisco24_info : Elezioni, Mannino: 'Draghi bis? Dopo il voto sia Fdi che M5s non possono rimanere fuori dal Governo': (Adnkronos) -… - News24_it : Elezioni, Mannino: 'Draghi bis? Dopo il voto sia Fdi che M5s non possono rimanere fuori dal Governo' -