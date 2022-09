Elezioni: Letta, 'parlare con indecisi, è la cosa più importante' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Oggi in Toscana. Finite le nostre iniziative andiamo fuori e parliamo con quelli che non sono convinti, questa è la cosa più importante. Perché la campagna elettorale si fa nel momento in cui andiamo a parlare con le persone, con il nostro programma, con le nostre idee. #Scegli". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Oggi in Toscana. Finite le nostre iniziative andiamo fuori e parliamo con quelli che non sono convinti, questa è lapiù. Perché la campagna elettorale si fa nel momento in cui andiamo acon le persone, con il nostro programma, con le nostre idee. #Scegli". Così Enricosu twitter.

