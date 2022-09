Elezioni: Letta, 'Meloni non avrà risposte su bollette da Orban' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Io sono stato a Berlino per chiedere esclusivamente misure per l'abbassamento delle bollette energetiche con i nostri alleati europei. La Meloni non può che parlare con Orban, ma una risposta sulle bollette non la troverà". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Siena. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Io sono stato a Berlino per chiedere esclusivamente misure per l'abbassamento delleenergetiche con i nostri alleati europei. Lanon può che parlare con, ma una risposta sullenon la troverà". Così Enricoa margine di un'iniziativa elettorale a Siena.

VittorioSgarbi : L’esponente dei social democratici tedeschi Klingbeil in un incontro a Berlino con Letta: “Sarebbe importante che… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Letta: 'L'Italia è contro la Russia, no ambiguità dei partiti' #enricoletta #italia #russia #segretario - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - baffi65 : Secondo Bruno Vespa i “big” da invitare a @RaiPortaaPorta nella ultima puntata prima delle elezioni sono Letta, Con… - znkee : @SHohenzollern Ma figurati Paragone. Comunque, no. Renzi fu nella scorsa legislatura. Erano otto anni fa. Subito pr… -