Elezioni, gli appelli degli stilisti per il voto. Da Donatella Versace aPierpaolo Piccioli: “Difendiamo i nostri diritti, non lasciamo che il 25 settembre vincano odio e paura” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La moda è politica, lo è da sempre e sempre lo sarà. Ecco quindi che in questo momento cruciale per il destino dell’Italia, chiamata a scegliere il prossimo governo, anche gli stilisti sono scesi in campo con appelli al voto, rivolgendosi soprattutto a chi avrà la possibilità di votare per la prima volta e, in generale, a tutti i giovani, i più a rischio astensionismo. “Mi auguro che tutti i ragazzi dai 18 anni in su si rechino a votare il prossimo 25 settembre, perché non dobbiamo arretrate di un millimetro sui diritti acquisiti ma soprattutto i tempi sono maturi per acquisirne di nuovo e fondamentali”, ha scritto il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli, prendendo posizione sulle prossime Elezioni politiche in un lungo e accorato post su Instagram, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) La moda è politica, lo è da sempre e sempre lo sarà. Ecco quindi che in questo momento cruciale per il destino dell’Italia, chiamata a scegliere il prossimo governo, anche glisono scesi in campo conal, rivolgendosi soprattutto a chi avrà la possibilità di votare per la prima volta e, in generale, a tutti i giovani, i più a rischio astensionismo. “Mi auguro che tutti i ragazzi dai 18 anni in su si rechino a votare il prossimo 25, perché non dobbiamo arretrate di un millimetro suiacquisiti ma soprattutto i tempi sono maturi per acquisirne di nuovo e fondamentali”, ha scritto il direttore creativo di Valentino Pierpaolo, prendendo posizione sulle prossimepolitiche in un lungo e accorato post su Instagram, ...

