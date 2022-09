Elezioni, ecco le “famiglie politiche” che decideranno il voto del 25 settembre. Partecipa al nostro test e scopri a quale appartieni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Da oggi pubblichiamo un test-gioco per i nostri lettori per capire a quale famiglia politica appartiene l’elettorato italiano (nel nostro caso, il campione ristretto, e non scientifico, di chi vorrà Partecipare al nostro esperimento realizzato con la società Cluster17 diretta da Jean-Yves Dommages che ha elaborato per noi lo schema seguente). L’obiettivo, dice Dommages, è “capire come è strutturata la domanda elettorale. Cosa si aspettano gli elettori? Quali sono le questioni più importanti per loro? Quali sono le logiche delle loro scelte elettorali?”. E così Cluster17 si interroga sulle principali divisioni che attraversano la società, censendo le posizioni sugli argomenti più rilevanti e divisivi, i cosiddetti cleaveges (che tanta rilevanza hanno negli studi politologici da Rokkan in poi). Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Da oggi pubblichiamo un-gioco per i nostri lettori per capire afamiglia politica appartiene l’elettorato italiano (nelcaso, il campione ristretto, e non scientifico, di chi vorràre alesperimento realizzato con la società Cluster17 diretta da Jean-Yves Dommages che ha elaborato per noi lo schema seguente). L’obiettivo, dice Dommages, è “capire come è strutturata la domanda elettorale. Cosa si aspettano gli elettori? Quali sono le questioni più importanti per loro? Quali sono le logiche delle loro scelte elettorali?”. E così Cluster17 si interroga sulle principali divisioni che attraversano la società, censendo le posizioni sugli argomenti più rilevanti e divisivi, i cosiddetti cleaveges (che tanta rilevanza hanno negli studi politologici da Rokkan in poi). Per ...

