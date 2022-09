Elezioni, Di Maio “Ho accordo con partiti coalizione per salvare Rdc” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chi vota Conte aiuta la Meloni che vuole abolire il reddito di cittadinanza. Mentre io ho già l'accordo con i quattro partiti della coalizione progressista per salvare il reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, ospite di ‘Controcorrentè su Retequattro.(ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chi vota Conte aiuta la Meloni che vuole abolire il reddito di cittadinanza. Mentre io ho già l'con i quattrodellaprogressista peril reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il leader di Impegno Civico, Luigi Di, ospite di ‘Controcorrentè su Retequattro.(ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it –

