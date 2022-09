Elezioni: Conte, 'guerra contro rdc indecente, accusa Meloni assistenzialismo inaccettabile' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Questa guerra nei confronti degli italiani in difficoltà, specie in un momento come questo, è indecente. Tutti possono ritrovarsi in un periodo difficile e uno Stato civile non può permettersi di abbandonare queste persone. E non accetto che si dice che questo è assistenzialismo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos, rispondendo a chi gli domanda dei rischi per la misura 'bandiera' del M5S semmai Giorgia Meloni dovesse arrivare alla guida di Palazzo Chigi. "Qualunque sia il nostro ruolo nel prossimo Parlamento - assicura Conte -, difenderemo questa conquista sociale con la massima determinazione". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Questanei confronti degli italiani in difficoltà, specie in un momento come questo, è. Tutti possono ritrovarsi in un periodo difficile e uno Stato civile non può permettersi di abbandonare queste persone. E non accetto che si dice che questo è". Così il leader del M5S Giuseppein un'intervista all'Adnkronos, rispondendo a chi gli domanda dei rischi per la misura 'bandiera' del M5S semmai Giorgiadovesse arrivare alla guida di Palazzo Chigi. "Qualunque sia il nostro ruolo nel prossimo Parlamento - assicura-, difenderemo questa conquista sociale con la massima determinazione".

