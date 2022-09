Elezioni: Conte, al governo con Pd? Non c'è più fiducia per sedersi al tavolo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Dopo le scelte opportunistiche compiute da Enrico Letta e da questo gruppo dirigente del Partito democratico, da parte nostra non c'è più la fiducia per potersi sedere al tavolo. Inspiegabilmente, hanno buttato via una esperienza politica prolifica come quella del Conte II". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Dopo le scelte opportunistiche compiute da Enrico Letta e da questo gruppo dirigente del Partito democratico, da parte nostra non c'è più laper potersi sedere al. Inspiegabilmente, hanno buttato via una esperienza politica prolifica come quella delII". Lo dice il leader del M5S Giuseppein un'intervista all'Adnkronos.

