Elezioni | Bordoni Lega | “Domani coesi in piazza | centrodestra pronto a governare”

"È importante che dalle urne esca un risultato chiaro, che il centrodestra vinca e diventi maggioranza nel paese. La Lega, che governa da tempo molte regioni e molti comuni d'Italia, metterà in campo la sua esperienza e le sue competenze portando a livello nazionale l'ottimo lavoro fatto fin qui dai suoi amministratori radicati sul territorio. Daremo più poteri e più autonomia a Roma, per far tornare grande la nostra Capitale. Siamo una coalizione coesa e siamo pronti a governare". È quanto dichiara all'Adnkronos Davide Bordoni, candidato con la Lega in Senato nel collegio plurinominale Lazio 1, che interessa l'intero Comune di Roma, Fiumicino e Ciampino che guardando alla chiusura della campagna elettorale domani a piazza del Popolo.

