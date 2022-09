Elezioni, Bersani: “Italiani non consentiranno a chi non riconosce il 25 aprile di cambiare la nostra Costituzione antifascista” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Gli Italiani non potranno mai consentire che una che giura sula Costituzione antifascista e non riconosce il 25 aprile possa mettere mano anche per una virgola alla Costituzione antifascista. Gli Italiani ne mandan giù di tutte, ma quella lì non la mandano giù”. Lo ha detto Pierluigi Bersani, intervenuto a Portici, in provincia di Napoli, a una manifestazione elettorale con il segretario del Pd Enrico Letta e il ministro della Salute Roberto Speranza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Glinon potranno mai consentire che una che giura sulae nonil 25possa mettere mano anche per una virgola alla. Gline mandan giù di tutte, ma quella lì non la mandano giù”. Lo ha detto Pierluigi, intervenuto a Portici, in provincia di Napoli, a una manifestazione elettorale con il segretario del Pd Enrico Letta e il ministro della Salute Roberto Speranza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Enrico Letta e lo Ius scholae: 'Va fatto subito, il vento sta cambiando' ... e in quel periodo la disoccupazione giovanile è passata dal 21 al 31 per cento', affonda Letta da Portici, fianco a fianco con Roberto Speranza e Pierluigi Bersani. Non solo: gli avversari alla fine ... Standing ovation per Bersani a Portici Roma, 20 settembre 2022 Le immagini della standing ovation per Pierluigi bersani a Portici (Napoli) in conclusione al suo intervento per un evento in vista delle prossime elezioni.