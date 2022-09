Elezioni | agenda progressista e crisi della democrazia | ecco la posta in gioco

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Chi può mai pensare, in questa parte di mondo, che lo Stato di diritto sia un vecchio arnese da mandare al macero? Chi può sperare che l'Italia ritorni all'Antico Regime? Che senso può allora avere evocare a ogni pie' sospinto Orbán a proposito del nostro centrodestra, facendo di Pontida una provincia dell'Ungheria come ha detto senza tema del ridicolo Letta? L'impressione è che Orbán serva da spauracchio e che forse sia stato costruito ad arte, trasfigurando alcuni caratteri discutibili del suo potere. Lain, in Italia, e soprattutto in Europa, sembra essere di altra natura, e cioè politica. E anche politico-economica nella misura in cui l'Ue dispensa fondi ai suoi Stati membri. Quel che è innon è tanto lo Stato di diritto, ma qualcosa di molto diverso: chi debba governare nel prossimo futuro. E in questo senso il ...

MarcelloFoa : Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a… - Azione_it : Le coalizioni che si presentano alle elezioni sono piene di contraddizioni. Serve un governo di partiti che abbiano… - ilbaro_1967 : RT @MarcelloFoa: Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a #calenda… - italia1971luca : RT @MarcelloFoa: Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a #calenda… - CuginoPaolo : RT @MarcelloFoa: Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a #calenda… -

Servizio Informazione Religiosa

... e il copione rischia di ripetersi, in proporzioni ridotte, in queste. Anche se il partito ... Nel giorno in cui Mario Draghi parlava disociale con le tre maggiori organizzazioni ...Legambiente, in vista delledel 25 settembre, presenta ai partiti in corsa la suaper la prossima legislatura. Un documento che raccoglie 100 proposte, suddivise in 20 ambiti tematici, con riforme e interventi ... Elezioni: "Agenda Giovani" interroga la politica in vista del voto. Domani incontro on line Gilberto Pichetto Fratin, candidato di Forza Italia per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale di Chieri - Moncalieri. Partiamo da inflazione e caro energia «Il momento è del ...Elena Maccanti candidata per la Lega alla Camera nel Collegio Uninominale U3 (Collegno). Quali sono i punti di forza della Lega «La Lega è da sempre il partito dei territori con 6 governatori, 800 s ...