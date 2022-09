Elezioni 25 settembre 2022 | cosa succede se la scuola è la sede del seggio

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 25si torna alle urne per votare il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi, come sempre, saranno ospitati nelle scuole sparse su tutto il territorio italiano, che resteranno chiuse il giorno successivo le, ossia lunedì 26. Tutti gli Istituti scolastici chiamati a esseredi, come si legge nella nota diffusa dal ministero dell’Istruzione, dovranno essere disponibili dal 23pomeriggio a tutto il 26. I giorni precedenti la domenica serviranno per i preparativi, mentre le urne saranno aperte agli elettori dalle ore 7 alle ore 23 del 25. Le scuole,degli uffici di sezione elettorale, inoltre, resteranno chiuse anche il lunedì seguente, ...