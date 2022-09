Elezioni 2022 | Salvini | “Terzo polo supera Lega? Lascio illusioni ad altri”

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - LiaQuartapelle : Ora è chiaro a tutti. La vittoria di Meloni è l’inizio di un disegno preciso per disfare l’Europa. Lo dice lei. - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - DiplomaziaTW : RT @fratotolo2: “Quello che è successo alla #Meloni? È la caratteristica dei centri sociali essere il braccio di piazza della sinistra isti… -

'Non accettiamo lezioni di democrazia e liberta' da esponenti di un partito, il PD, che governa da quasi dieci anni il Paese senza aver mai vinto le'. Lo ha scritto in una nota Barbara Mazzali, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, secondo la quale l'appello del sindaco di Legnano (Milano) a votare Emanuele Fiano, ..."Leitaliane sono tra le più importanti per il futuro dell'Ue. Non è un caso che la lista che sosteniamo, quella di Calenda e Renzi, riporti il logo della nostra famiglia", commenta il ...“ Il programma di Italexit prevede come parte principale per poter sollevare questo paese, quello di valorizzare gli asset nazionali, riducendo le privatizzazioni scellerate che ci hanno portato oggi ...Roma, 21 set. (Adnkronos) – “C’è chi ha detto mettetevi in ginocchio, io dico rialzatevi : abbiate valori e sogni non accontentatevi di qualcuno che vi compra ma conquistate i vostri obiettivi con la ...