Elezioni 2022, Salvini: “Terzo polo supera Lega? Lascio illusioni ad altri” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Terzo polo che supera la Lega? No, decidono gli italiani domenica, Lascio agli altri le illusioni, i sondaggi e gli oroscopi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal Tg1. “Chi vota Lega fa scelte precise, le bollette sono emergenza nazionale, chi vota Lega ci permette di intervenire adesso, altri sono più prudenti”, afferma il segretario del Carroccio che rilancia poi sull’autonomia delle Regioni. “L’Autonomia, significa spendere meno, tagliare gli sprechi, conviene a Lombardia e Veneto, dove hanno votato sei milioni di persone, ma conviene – assicura – anche alla Puglia, alla Calabria, non significa togliere niente a nessuno. E’ un Paese, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ilchela? No, decidono gli italiani domenica,aglile, i sondaggi e gli oroscopi”. Così il leader dellaMatteo, intervistato dal Tg1. “Chi votafa scelte precise, le bollette sono emergenza nazionale, chi votaci permette di intervenire adesso,sono più prudenti”, afferma il segretario del Carroccio che rilancia poi sull’autonomia delle Regioni. “L’Autonomia, significa spendere meno, tagliare gli sprechi, conviene a Lombardia e Veneto, dove hanno votato sei milioni di persone, ma conviene – assicura – anche alla Puglia, alla Calabria, non significa togliere niente a nessuno. E’ un Paese, ...

fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - LiaQuartapelle : Ora è chiaro a tutti. La vittoria di Meloni è l’inizio di un disegno preciso per disfare l’Europa. Lo dice lei. - Moixus1970 : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, #Letta a #Renzi: 'Meglio pisano col bus che fiorentino coi jet...' - Leoncina1971 : RT @VotaLaVITA: VITA è l'unico partito che si presenta alle elezioni politiche 2022 per fermare l'avanzata del TRANSUMANESIMO. Maurizio Ma… -