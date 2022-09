Elezioni 2022 | fisco e famiglie al centro promesse partiti | ma pesano vincoli conti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Vecchi e nuovi cavalli di battaglia, slogan,elettorali che, tranne poche eccezioni, non fanno icon idi bilancio: i programmi economici dei principaliin campo abbracciano tutta una gamma di misure estremamente diverse tra loro che corrispondono a una diversa idea della partnership europea e dell’uso delle risorse pubbliche con il ricorso o meno alla leva del deficit. Unici punti in comune, nei contenuti, il taglio delle tasse sul lavoro e l’abolizione dell’Irap, nel metodo, il fatto che – salvo rari casi – non vengano indicate le coperture per finanziare gli interventi annunciati. M5S: RDC, SUPERBONUS E SALARIO MINIMO – Il rafforzamento del Reddito di cittadinanza e la stabilizzazione del superbonus sono le due ‘bandiere’ del Movimento 5 Stelle. Sul bonus 110% ...