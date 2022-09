Elezioni 2022 | a Napoli si candida il leghista Nappi | “Condono edilizio subito | parola mia”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “per la Campaniamia”. Ecco la trovata elettorale che non ti aspetti. Gira sui social (e sulle chat leghiste) un fotomontaggio, con una ruspa in azione intenta a radere al suolo una abitazione, edificata senza permessi, con tanto di poliziotti intenti a vigilare mentre si lavora in strada. Sembrerebbe una normale operazione voluta dal magistrato, ma per Severino, consigliere regionale della Lega-Salvini Premier in Campania, e orato alla Camera da Matteo Salvini, quello mostrato nella grafica è un atto ingiusto, cui bisogna opporreun, votando Lega il prossimo 25 settembre. “La piaga degli abbattimenti, che getta per strada intere famiglie con donne, bambini e anziani, deve ...

fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - Snoopy16466 : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Meloni e Salvini divisi sullo scostamento di bilancio. Letta: “Azzerare canone Rai? Salvini fa i… - giampietrogiova : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… -

la Repubblica

Siamo l'unica coalizione che siede nello stesso gruppo, Renew, in Europa: vogliamo costruire un grande partito liberal democratico il giorno dopo le'. 'Draghi non avrebbe potuto rispondere ...Ledi domenica prossima saranno quindi anche un banco di prova per gli italiani in Alto Adige, come intendono affrontare l'autonomia e la convivenza dei gruppi linguistici". "Chi vota Meloni ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Meloni- Salvini scontro sullo scostamento - la Repubblica Ha dichiarato Nicola Lamonica- Questo sciopero si tiene due giorni prima delle elezioni politiche in Italia e sarà l’occasione per denunciare come purtroppo da parte della maggior parte dei partiti ...(Adnkronos) – La stima è solo potenziale. Perché non si può avere nessuna certezza sulle intenzioni di voto di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ma i numeri dicono che sono più di tre milioni ...