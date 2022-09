Elenoire Ferruzzi rischia grosso, la promessa mozza il fiato: “Sarò la tua peggior nemica!” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La showgirl transgender Elenoire Ferruzzi ha già lanciato una miccia incendiaria ad una protagonista del “GF Vip 7”: si prevede la rissa in piena regola. Elenoire Ferruzzi (fonte twitter)L’icona gay ed LGBT+ Elenoire Ferruzzi è finalmente approdata in prima serata: milita infatti nel cast del “GF Vip 7”, e la sua presenza nel programma rimescola sicuramente le carte in tavola. Unghie lunghissime e laccate, prorompente e discinta, Elenoire promette di regalare le dinamiche più iconiche dell’edizione in corso. Dopo aver sfondato nel mondo dei social grazie all’esternazione: “Carpisa è il male!“, e ai suoi attacchi velenosi alla conduttrice Barbara D’Urso, la performer di “Je suis Elenoire” sembra aver trovato pane per i suoi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 settembre 2022) La showgirl transgenderha già lanciato una miccia incendiaria ad una protagonista del “GF Vip 7”: si prevede la rissa in piena regola.(fonte twitter)L’icona gay ed LGBT+è finalmente approdata in prima serata: milita infatti nel cast del “GF Vip 7”, e la sua presenza nel programma rimescola sicuramente le carte in tavola. Unghie lunghissime e laccate, prorompente e discinta,promette di regalare le dinamiche più iconiche dell’edizione in corso. Dopo aver sfondato nel mondo dei social grazie all’esternazione: “Carpisa è il male!“, e ai suoi attacchi velenosi alla conduttrice Barbara D’Urso, la performer di “Je suis” sembra aver trovato pane per i suoi ...

