Elenoire Ferruzzi prima del GF Vip: “Ho perdonato tutti, i bulli? Con qualcuno ci ho fatto l’amore” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi appena prima dell’ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi ed ha svelato alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua infanzia. Elenoire ha rifiutato in maniera netta le etichette: “Non scriva transessuale, queer, intersex, binario o non binario. Scriva, semplicemente: Elenoire. Le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 settembre 2022)appenadell’ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi ed ha svelato alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua infanzia.ha rifiutato in maniera netta le etichette: “Non scriva transessuale, queer, intersex, binario o non binario. Scriva, semplicemente:. Le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - blogtivvu : Pamela Prati e la sieropositività di Giovanni Ciacci: cosa pensa Elenoire Ferruzzi - FedeGian1977 : Immagini esclusive dall'Argentina dopo che Elenoire Ferruzzi ha sbattuto le palpebre 5 volte in 2 secondi #GFVip… -