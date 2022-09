Elenoire Ferruzzi, la bestemmia, il microfono aperto: il caso al Gf Vip (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo un video pubblicato su Twitter e poi rimosso, una bestemmia sarebbe stata pronunciata nella Casa. E inizialmente la colpa sarebbe ricaduta su Elenoire Ferruzzi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo un video pubblicato su Twitter e poi rimosso, unasarebbe stata pronunciata nella Casa. E inizialmente la colpa sarebbe ricaduta su

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - LorisDeluxe : RT @keruols: Elenoire Ferruzzi è un personaggio del web. Nessuno la idolatra o considera un riferimento. Può far ridere o no, per meme, rea… - BITCHYFit : Elenoire Ferruzzi rifatta: “Il mio corpo è un’opera d’arte”, poi parla del bullismo vissuto a scuola -