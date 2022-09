Elenoire Ferruzzi al “GF Vip” | “Mi chiamavo Massimo | ho fatto la vaginoplastica”

trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - AnastasiaSorge : comunque ha vinto Ginevra Lamborghini primo posto ?? , secondo posto Elenoire Ferruzzi ??e terzo posto Luca Salatino… - nicola__merli : Elenoire Ferruzzi feat. Iliade PARTE III ... primamente disgiunse aspra contesa | Sonia la Bruganelli e diva Ele.… -

TGCOM

svela cosa pensa della sieropositività di Giovanni Ciacci: le sue dichiarazioni, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 , ha svelato in un'...... che lunedì scorso ha spiegato il motivo per cui ha voluto Giovanni Ciacci nel castnon ha bestemmiato nel reality: nessuna squalifica per la concorrente transgender In queste ... "Grande Fratello Vip", le lacrime tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon Una rivelazione drammatica da uno dei protagonisti del GF Vip che lascia tutti di sasso raccontando qualcosa che nessuno sapeva ...Elenoire Ferruzzi svela cosa pensa sulla questione della sieropositività di Giovanni Ciacci, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ...