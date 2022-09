Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna e il dolore dopo la morte (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di fronte alle telecamere di Storie Italiane Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna, scomparsa nel 2020 dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli Nel salotto di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele c’è anche Elfrida Ismolli, terza moglie della voce de I Watussi. La coppia si lascia andare in una serie di aneddoti scherzosi, a partire dal loro incontro. Elfrida ha conosciuto Edoardo “tre ore dopo la separazione” del musicista da Vania Muccioli, seconda moglie dopo Wilma Goich. “Non è stato un colpo di fulmine”, dice scherzosamente Elfrida, spiegando che “lui non è Brad Pitt“, ma a conquistarla è stata la personalità del cantautore. “Lui è un uomo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di fronte alle telecamere di Storie Italianela, scomparsa nel 2020aver lottato a lungo contro una malattia.ed Elfrida Ismolli Nel salotto di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele c’è anche Elfrida Ismolli, terza moglie della voce de I Watussi. La coppia si lascia andare in una serie di aneddoti scherzosi, a partire dal loro incontro. Elfrida ha conosciuto“tre orela separazione” del musicista da Vania Muccioli, seconda moglieWilma Goich. “Non è stato un colpo di fulmine”, dice scherzosamente Elfrida, spiegando che “lui non è Brad Pitt“, ma a conquistarla è stata la personalità del cantautore. “Lui è un uomo ...

