"Ecco cosa accadrà dopo il voto": Orlando la spara grossa dalla Palombelli (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Stasera Italia il ministro del Lavoro, Andrea Orlando la spara grossa. Anche lui è ben sintonizzato sulle frequenze del Pd che ha impostato tutta la campagna elettorale sull'odio per il nemico di turno. Questa volta la sinistra ha messo nel mirino la Meloni dopo aver attaccato per tanto tempo prima Berlusconi e poi Salvini. E così Orlando nel corso del talk show condotto da Barbara Palombelli, non usa giri di parole e immediatamente attacca il centrodestra: "Se vince la destra c'è il rischio di un indebolimento dell'Europa". Parole che ormai conosciamo a memoria perché le abbiamo sentite dalla bocca di tutti i leader della sinistra. E Orlando non voleva essere da meno così ha perfettamente ignorato i leader del centrodestra che a più riprese ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Stasera Italia il ministro del Lavoro, Andreala. Anche lui è ben sintonizzato sulle frequenze del Pd che ha impostato tutta la campagna elettorale sull'odio per il nemico di turno. Questa volta la sinistra ha messo nel mirino la Meloniaver attaccato per tanto tempo prima Berlusconi e poi Salvini. E cosìnel corso del talk show condotto da Barbara, non usa giri di parole e immediatamente attacca il centrodestra: "Se vince la destra c'è il rischio di un indebolimento dell'Europa". Parole che ormai conosciamo a memoria perché le abbiamo sentitebocca di tutti i leader della sinistra. Enon voleva essere da meno così ha perfettamente ignorato i leader del centrodestra che a più riprese ...

