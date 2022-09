Eataly, Investindustrial rileva il 52% del gruppo fondato da Oscar Farinetti: “Ci sarà una grande crescita a livello internazionale” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Investindustrial rileva il 52% di Eataly. Il fondo di investimento guidato da Andrea Bonomi ha ufficializzato l’accordo che lo porterà a diventare l’azionista di maggioranza del gruppo fondato da Oscar Farinetti nel 2003 con una partecipazione del 52% nel capitale. La struttura dell’operazione prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro, oltre all’acquisto, per una somma non nota, di una parte delle quote detenute dagli azionisti esistenti. Al closing il fondo otterrà il 52% del gruppo, mentre i soci storici Eatinvest, dei Farinetti, la famiglia Baffigo–Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) possederanno complessivamente il restante 48%. Grazie ai 200 milioni di aumento verrà di fatto azzerato l’indebitamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)il 52% di. Il fondo di investimento guidato da Andrea Bonomi ha ufficializzato l’accordo che lo porterà a diventare l’azionista di maggioranza deldanel 2003 con una partecipazione del 52% nel capitale. La struttura dell’operazione prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro, oltre all’acquisto, per una somma non nota, di una parte delle quote detenute dagli azionisti esistenti. Al closing il fondo otterrà il 52% del, mentre i soci storici Eatinvest, dei, la famiglia Baffigo–Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) possederanno complessivamente il restante 48%. Grazie ai 200 milioni di aumento verrà di fatto azzerato l’indebitamento ...

