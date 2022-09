È morto Manuel Achille Vallicella, tatuatore ed ex tronista. Aveva 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) La terribile notizia è stata condivisa dall’amico di Manuel Achille Vallicella, Enrico Ciriaci, anche lui tatuatore e deejay, che su Biccy ha dichiarato che l’ex tronista 35enne si è tolto volontariamente la vita. La notizia è stata poi confermata dal blogger Amedeo Venza, che in un post Instagram ha scritto un toccante messaggio per Manuel Achille Vallicella: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a sé.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma...”. La madre dell’ex tronista era scomparsa nel febbraio del 2019, dopo aver lottato duramente contro una malattia, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 21 settembre 2022) La terribile notizia è stata condivisa dall’amico di, Enrico Ciriaci, anche luie deejay, che su Biccy ha dichiarato che l’ex35enne si è tolto volontariamente la vita. La notizia è stata poi confermata dal blogger Amedeo Venza, che in un post Instagram ha scritto un toccante messaggio per: “Si è spento, exdal cuore d’oro..solo 35! Una vita ancora davanti a sé.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma...”. La madre dell’exera scomparsa nel febbraio del 2019, dopo aver lottato duramente contro una malattia, ...

fanpage : È morto a soli 35 anni Manuel Valicella, ex tronista di #Uominiedonne, uno dei volti più amati del programma - peppesava : RT @Ragusanews: Manuel Achille Vallicella, l’ex volto di Uomini e Donne, è morto a soli 35 - wonderssimoon : RT @imtheitaliansam: È morto Manuel Vallicella, ex tronista di #uominiedonne che si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese per la… - ljfesaverjb : RT @imtheitaliansam: È morto Manuel Vallicella, ex tronista di #uominiedonne che si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese per la… - prelemi2022 : RT @BITCHYFit: Manuel Vallicella è morto a 35 anni -