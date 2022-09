(Di mercoledì 21 settembre 2022)da parte di Claudio. L’argomento è Ciro, il patron non ci sta e sbotta anche contro i giornalisti. Avvio di stagione altalenante per la Lazio, che ha portato due vittorie di fila in campionato anche se intervallate dalla brutta sconfitta patita in Europa League per mano del Midtjylland. La compagine biancoceleste, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tooytter1 : Già l'anno scorso, quella che era la seconda squadra di Lotito in A, si è salvata in modo rocambolesco: rimonta inc… - manu_fuego99 : RT @VincenzoCarne10: Lotito saaa comannaaaa (Incredibile sto video sta bene con tutto) -

SerieANews

'Trovoche un giocatore così non sia celebrato come merita. La Lazio non vuole ... Qual è il sogno oggi di Claudio'Portare la Lazio ai vertici del Campionato italiano e d'Europa. È ...ha guardato la partita in compagnia del figlio della coppia, Giuseppe e, rinfrancato dall'...di questi tempi, visto che è un personaggio pubblico ed a capo di diverse aziende (... “E’ incredibile!”: Lotito-Immobile, attacco durissimo del presidente Claudio Lotito, durante l’intervista a Leggo, ha difeso anche Ciro Immobile: l’attaccante viene poco valorizzato dai media Nel corso dell’intervista a Leggo, Claudio Lotito ha parlato in questi termin ...Intervistato da Leggo, il presidente della Lazio Claudio Lotito parla così di Ciro Immobile: "Trovo incredibile che un giocatore così non sia celebrato come merita. La Lazio non vuole trattamenti di f ...