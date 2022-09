E il prezzo del gas vola dopo il discorso di Putin: oltre 200 euro al Mwh. Crolla l’euro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole di oggi del presidente russo Vladimir Putin sono bastate a far impennare nuovamente il prezzo del gas. Il metano ha sfondato oggi la quota dei 200 euro al Mwh dopo che nei giorni scorsi il suo costo aveva subito un calo che rifletteva una ritrovata relativa fiducia dei mercati. Per la precisione al Ttf, il mercato del gas di Amsterdam dove le compravendite determinano il costo del bene, il prezzo del megwattora ha toccato i 206 euro nei contratti scambiati in apertura. Un rialzo del 6,04% rispetto a ieri. L’incremento è diretta conseguenza del discorso alla nazione di Putin. Il presidente russo ha annunciato oggi che intende iniziare una mobilitazione militare parziale – finora la guerra dal lato russo è stata combattuta per lo più da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole di oggi del presidente russo Vladimirsono bastate a far impennare nuovamente ildel gas. Il metano ha sfondato oggi la quota dei 200al Mwhche nei giorni scorsi il suo costo aveva subito un calo che rifletteva una ritrovata relativa fiducia dei mercati. Per la precisione al Ttf, il mercato del gas di Amsterdam dove le compravendite determinano il costo del bene, ildel megwattora ha toccato i 206nei contratti scambiati in apertura. Un rialzo del 6,04% rispetto a ieri. L’incremento è diretta conseguenza delalla nazione di. Il presidente russo ha annunciato oggi che intende iniziare una mobilitazione militare parziale – finora la guerra dal lato russo è stata combattuta per lo più da ...

