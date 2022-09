(Di mercoledì 21 settembre 2022)- Dal passato alla Juventus, al presente e futuro alla. Paulodal ritiro della nazionale argentina ha raccontato gli ultimi anni in bianconero e l'inizio della sua nuova avventura in ...

AliprandiJacopo : La Roma è quella squadra che anche senza Dybala domina la partita, tira 21 volte, si divora le reti sotto porta e n… - salvione : Dybala e quella telefonata di Mourinho: 'La frase che mi ha convinto a venire a Roma' - alessiocolombo_ : @la__juventina la più forte: Dybala Ronaldo quella con più intesa: Dybala Higuain quella più promettente: Dybala Vlahovic - sportli26181512 : Dybala e quella telefonata di Mourinho: 'La frase che mi ha convinto a venire a Roma': L'attaccante argentino racco… - francuzziellu : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Mario Mattioli: «#Dybala? Una società che abbia una dirigenza degna di questo nome non lascia andare un gioca… -

Corriere dello Sport

Lo hanno capito, per fortuna poi i risultati degli esami sono andati bene", ha dichiaratonell'intervista rilasciata a ESPN Argentina....fortuna e sono tutti emersi nelle proprie rispettive nuove formazioni! Per suo puro demerito...cosi ecessive per poter tornare alla Juve! Ma la cosa fondamentale rimane sopratuttodi ... Dybala e quella telefonata di Mourinho: "La frase che mi ha convinto a venire a Roma" Intervistato da Espn Argentina la Joya ha analizzato tutte le sfaccettature del suo passaggio in estate alla corte di Mourinho: "I tifosi giallorossi hanno una 'pazzia bella': sento tanto affetto" ...Dybala, attaccante argentino arrivato quest'anno a Roma, ha parlato dal ritiro della Nazionale dopo l'infortunio muscolare avuto con l'Atalanta. Dybala continua a mandare messaggi d'amore alla Roma do ...