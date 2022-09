Dybala, 'dedica' alla Juve: 'Cambiare aria mi ha fatto bene. A Roma una pazzia bella...' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Saltare una partita sola per non saltare un mese. E poi la Roma, Mourinho, la Juventus e la nazionale argentina: dal ritiro, a Miami, della sua selezione, Paulo Dybala torna a parlare dopo che, contro ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Saltare una partita sola per non saltare un mese. E poi la, Mourinho, lantus e la nazionale argentina: dal ritiro, a Miami, della sua selezione, Paulotorna a parlare dopo che, contro ...

sportli26181512 : Dybala, 'dedica' alla Juve: 'Cambiare aria mi ha fatto bene. A Roma una pazzia bella...': Dybala, 'dedica' alla Juv… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dybala, 'dedica' alla Juve: 'Cambiare aria mi ha fatto bene' - Gazzetta_it : Dybala, 'dedica' alla Juve: 'Cambiare aria mi ha fatto bene' - sportmediaset : Abraham si scusa coi tifosi, Mou in ansia per Dybala si dedica ai... tuffi #roma #abraham #mourinho - maubar58 : @Cate1081 @lukas1970 @forumJuventus Per il coglione ex Ferrari una dedica . Abituato a offendere giocatori e piloti -