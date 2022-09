DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #Dybala: dall'addio alla @juventusfc all'aneddoto su #Mourinho - AliprandiJacopo : La Roma è quella squadra che anche senza Dybala domina la partita, tira 21 volte, si divora le reti sotto porta e n… - tancredipalmeri : Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. M… - hbk_89 : RT @DiMarzio: #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #Dybala: dall'addio alla @juventusfc all'aneddoto su #Mourinho - ASgrulletti : RT @PagineRomaniste: #Dybala: 'A Roma con la Juve stavamo vincendo 4-3 e l’allenatore mi ha tolto. #Mourinho si è avvicinato alla panchina… -

Calciomercato.com

... quest'anno la Roma si gode i risultati del processo di fidelizzazione aumentato grazievittoria della Conference e dall'arrivo di giocatori comema anche dal rispetto delle tradizioni e ...... " Intanto, la Juventus si ritrovaContinassa, anzi si ritrova quel che resta della Juve visto ... pensiamo al Vidal trequartista, il 4 - 2 - 31 all'attacco con, Higuain , Mandzukic e via ... Dybala: 'Alla Juve gli ultimi anni non sono stati facili. Ecco come mi ha convinto Mourinho' Paulo Dybala, attaccante della Roma ... dando tutto col mio club per il ct mi veda e possa contare su di me”. Sugli ultimi anni alla Juventus. "Sì, gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, ...SCELTA - Alla domanda "A Roma sei tornato a sentirti importante", Dybala ha risposto: "Sì, gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e ...