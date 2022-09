Dustin Rhodes | “Le chin lock nel Wrestling sono fondamentali”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Scambio di opinioni sul social network Twitter tra Bryan Alvarez, giornalista del “Observer”, e la leggenda del. Il giornalista aveva dichiarato che era tempo di mettere fine all’uso smodato delle “” (letteralmente “presa al collo”, che spezzano spesso l’intensità del match), dato che ora Vince Mcmahon non è più a capo della WWE. A questa affermazione, l’ex “Artista conosciuto formalmente come Goldust“, ha risposto con un tweet, dicendo che le “in un match, essendo funzionali alla narrativa dello stesso. Ha anche affermato che, se usate correttamente, posdare il tempo al pubblico di schierarsi con il “babyface”. Infine, ...

Nel mentre, però, Sammy Guevara ha sconfitto, diventando il nuovo Interim TNT Champion. La resa dei conti finale si giocherà questa sera a Dynamite in un Ladder Match che promette ...Durante l'ultimo podcast di Kurt Angle, l'attuale campione del mondo della ROH Claudio Castagnoli ha parlato dei suoi ricordi preferiti della WWE e di Vince McMahon che non credeva in lui. Sul lavorar ...La definizione di "Fighting Champion" consiste in un lottatore che, essendo possessore di un titolo, lo difende con le unghie e con i denti contro chiunque, senza sosta alcuna. Tale accezione è quella ...