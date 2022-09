“Dura Lex” | il corto scritto dai giovani detenuti del carcere di Airola protagonista al Napoli Film Festival

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’aula di un tribunale. Imputato e giudice sono uno di fronte all’altro. L’attesa del verdetto diventa elemento catalizzatore di due storie diametralmente opposte, ma che hanno impresso nella pelle la stessa origine. Questa la storia di “Lex”,metraggio diretto da Maurizio Braucci, che verrà proiettato in anteprima il 26 settembre alle ore 18,45 all’Istituto Francese di, come evento Fuori Concorso alla 23esima edizione del. Prodotto da Antonio Acampora e Armando Ciotola per CinemaFiction, casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a, in associazione con CCO – Crisi Come Opportunità, “Lex” è stato ideato edai ...