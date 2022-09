Due operai trovati morti in un container: avevano acceso un bracere per scaldarsi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due morti sul lavoro a Moltrasio, in provincia di Como . Le vittime sono due operai, un uomo di 62 anni mentre l'altro non ancora identificato, trovati senza vita dai colleghi mercoledì mattina in un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Duesul lavoro a Moltrasio, in provincia di Como . Le vittime sono due, un uomo di 62 anni mentre l'altro non ancora identificato,senza vita dai colleghi mercoledì mattina in un ...

