Droga, sgominato ad Afragola gruppo malavitoso “Barbato – Bizzarro”: 10 arresti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: sono le accuse che i carabinieri di Afragola (Napoli) e la DDA del capoluogo partenopeo contestano a dieci indagati ritenuti appartenenti al gruppo criminale “Barbato – Bizzarro” ai quali oggi sono stati notificati nove arresti in carcere e uno ai domiciliari. Il gruppo, ritenuto dagli inquirenti dedito altraffico di sostanze stupefacenti, ha la sua base oeprativa ad Afragola, precisamente nel Rione Salicelle. Le indagini, condotte dei Carabinieri di Afragola, riguardano il periodo tra il luglio 2018 e il maggio 2019, durante il quale sono state documentate attività illecite in due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: sono le accuse che i carabinieri di(Napoli) e la DDA del capoluogo partenopeo contestano a dieci indagati ritenuti appartenenti alcriminale “” ai quali oggi sono stati notificati novein carcere e uno ai domiciliari. Il, ritenuto dagli inquirenti dedito altraffico di sostanze stupefacenti, ha la sua base oeprativa ad, precisamente nel Rione Salicelle. Le indagini, condotte dei Carabinieri di, riguardano il periodo tra il luglio 2018 e il maggio 2019, durante il quale sono state documentate attività illecite in due ...

anteprima24 : ** #Droga, sgominato ad #Afragola gruppo malavitoso 'Barbato - Bizzarro': 10 #Arresti ** - AnsaMolise : Spaccio droga in monopattino, sgominato clan in Molise - giornalemolise : Spaccio di #Droga in monopattino a #Campobasso, sgominato il clan dei #Nigeriani - - MarchezVousLuci : Sgominato il racket degli zingari sinti a Frosinone: estorsione e traffico di droga - MarchezVousLuci : Sgominato il racket degli zingari sinti a Frosinone: estorsione e traffico di droga -