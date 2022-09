Droga: 54enne di Capri arrestato dai carabinieri di Sorrento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi e di 550 euro in contanti, ritenuti provento illecito, Ciro Sirio, 54enne di Capri (Napoli), arrestato dai carabinieri che l’hanno notato in piazza de Curtis, a Sorrento, subito dopo essere uscito dalla stazione ferroviaria. Il suo atteggiamento guardingo non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri della stazione e dell’aliquota radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio che, così, hanno deciso di perquisirlo, scoprendo i soldi e la sostanza stupefacente. Il 54enne è ora in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi e di 550 euro in contanti, ritenuti provento illecito, Ciro Sirio,di(Napoli),daiche l’hanno notato in piazza de Curtis, a, subito dopo essere uscito dalla stazione ferroviaria. Il suo atteggiamento guardingo non è sfuggito all’attenzione deidella stazione e dell’aliquota radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio che, così, hanno deciso di perquisirlo, scoprendo i soldi e la sostanza stupefacente. Ilè ora in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Droga: 54enne di #Capri arrestato dai #Carabinieri di #Sorrento ** - positanonews : Sorrento: Carabinieri arrestano 54enne di Capri per detenzione di droga tra le #news - puntomagazine : In viaggio con hashish e soldi. Addosso un panetto di hashish da 100 grammi e 550 euro in contante ritenuto provent… - positanonews : #Cronaca #arresto #contanti #droga #hashish Sorrento: Carabinieri arrestano 54enne di Capri per detenzione di droga - teleischia : SORRENTO. 54ENNE CAPRESE ARRESTATO PER DROGA DAI CARABINIERI -

Sequestrati sette chili di piante di marijuana ...che si trattava di un 54enne del posto che, subito rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità. Ai finanzieri di Noventa Vicentina , quindi, non è rimasto che sequestrare tutta la droga e la ... Coltiva 7 kg di Marijuana in casa, denunciato un cinquantaquattrenne ...che si trattava di un 54enne del posto che, subito rintracciato, ammetteva le proprie responsabilità. Ai finanzieri di Noventa Vicentina, quindi, non è rimasto che sequestrare tutta la droga e la ... anteprima24.it Vicenza, piante di canapa indiana nell’orto di casa: arrestato 54enne La Guardia di Finanza di Vicenza ha confiscato alcune piante di canapa indiana dal peso di 7 chili e arrestato un uomo di 54 anni con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. SORRENTO. 54ENNE CAPRESE ARRESTATO PER DROGA DAI CARABINIERI Un 54enne caprese è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri della stazione di Sorrento. L’uomo è stato notato dai militari all’uscita della stazione ferroviaria EAV di ... ...che si trattava di undel posto che, subito rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità. Ai finanzieri di Noventa Vicentina , quindi, non è rimasto che sequestrare tutta lae la ......che si trattava di undel posto che, subito rintracciato, ammetteva le proprie responsabilità. Ai finanzieri di Noventa Vicentina, quindi, non è rimasto che sequestrare tutta lae la ... Droga: 54enne di Capri arrestato dai carabinieri di Sorrento La Guardia di Finanza di Vicenza ha confiscato alcune piante di canapa indiana dal peso di 7 chili e arrestato un uomo di 54 anni con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.Un 54enne caprese è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri della stazione di Sorrento. L’uomo è stato notato dai militari all’uscita della stazione ferroviaria EAV di ...