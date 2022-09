Dramma nel Napoletano, rientra da lavoro e fa incidente: muore 24enne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tragedia a Sorrento questa notte. Un giovane di 24 anni, L.C. (queste le sue iniziali), è morto in un incidente stradale avvenuto in località Santa Lucia. Sorrento, incidente nella notte: 24enne muore di rientro dal lavoro A intervenire sul luogo del sinistro, in via Fuorimura, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia. Per cause ancora in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tragedia a Sorrento questa notte. Un giovane di 24 anni, L.C. (queste le sue iniziali), è morto in unstradale avvenuto in località Santa Lucia. Sorrento,nella notte:di rientro dalA intervenire sul luogo del sinistro, in via Fuorimura, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia. Per cause ancora in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

demagistris : PD, 5S, Lega, Forza Italia, Renzi, ancora insieme nel Governo Draghi, fanno finta di litigare ma votano per più arm… - EnricoLetta : Chiediamo che #TerzoSettore e Rsa vengano inseriti nel Decreto #AiutiTer #CaroBollette. È per noi prioritario. Lanc… - AndreaLompio53 : RT @elerub11: #Sanità #Elezioni: ricerca di 1 Medico di base è come ricerca formula della pietra filosofale. Inutile NelVeneto si perde i… - PasqualeMotta1 : @PetrazzuoloF @vvvaaallliiii Un militante come te rappresenta plasticamente il dramma del @pdnetwork ed è la prova… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CristinaMolendi: Oltre ai morti, al dramma di tante famiglie che hanno perso tutto, i 45 mln destinati alle Marche nel 2014 da #Renzi p… -