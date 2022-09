Draghi: incessante l’impegno italiano per la pace. Giallo e preoccupazione per il discorso di Putin Il presidente del Consiglio all'assemblea generale Onu: la Russia ha provato a dividere i nostri Paesi usando il gas come arma (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella notte italiana l’intervento del nostro presidente del Consiglio all’assemblea generale dell’Organizzazione delle nazioni unite (video sotto). L'articolo Draghi: incessante l’impegno italiano per la pace. Giallo e preoccupazione per il discorso di Putin <small class="subtitle">Il presidente del Consiglio all'assemblea generale Onu: la Russia ha provato a dividere i nostri Paesi usando il gas come arma</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella notte italiana l’intervento del nostrodelall’dell’Organizzazione delle nazioni unite (video sotto). L'articoloper laper ildi Ildelall'Onu: lahail gas proviene da Noi Notizie..

Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: L’impegno italiano per la pace e per la solidarietà internazionale è incessante. In questo percorso,… - NoiNotizie : #Draghi: incessante l'impegno italiano per la pace - ClaudiaMunzi : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: L’impegno italiano per la pace e per la solidarietà internazionale è incessante. In questo percorso, le N… - LucianoQuaranta : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: L’impegno italiano per la pace e per la solidarietà internazionale è incessante. In questo percorso, le N… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: L’impegno italiano per la pace e per la solidarietà internazionale è incessante. In questo percorso, le N… -