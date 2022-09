Dopo Vite al limite si è totalmente trasformato: i suoi scatti social vi lasceranno di stucco, impressionante (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la sua partecipazione a Vite al limite si è completamente trasformato: i suoi scatti social vi lasceranno davvero di stucco, impressionante! Era esattamente la quinta stagione di Vite al limite quando il protagonista di questo nostro articolo si è presentato nella clinica di Houston per iniziare un percorso di dimagrimento insieme al dottor Nowzaradan. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 settembre 2022)la sua partecipazione aalsi è completamente: ividavvero di! Era esattamente la quinta stagione dialquando il protagonista di questo nostro articolo si è presentato nella clinica di Houston per iniziare un percorso di dimagrimento insieme al dottor Nowzaradan. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

emergency_ong : In questi giorni abbiamo lavorato con altre #ONG che, come noi, si occupano di salvare vite nel #Mediterraneo e abb… - SeaWatchItaly : ??? In questi giorni, con altre realtà che come noi si occupano di salvare vite nel #Mediterraneo, abbiamo inviato u… - openarms_it : #ULTIMAORA Dopo una ricerca ininterrotta 24h in acque internazionali #OpenArmsUno soccorre da piattaforma petrolife… - gicolino69 : @confundustria Poche decine di euro in un b&b, avrebbero evitato tutto questo. Ma il risparmio, per il datore di la… - elena_ele6 : È già un po’ di mesi che penso che il “mondo degli influencer”stia scricchiolando e dopo gli ultimi avvenimenti, mi… -