Dopo le elezioni avremo meno deputati e senatori | come cambia il Parlamento

SeaWatchItaly : ??? In questi giorni, con altre realtà che come noi si occupano di salvare vite nel #Mediterraneo, abbiamo inviato u… - davidallegranti : Calenda leader troppo emotivo, su questo può imparare da Renzi, che pensa già al dopo elezioni e ha scelto Conte co… - pdnetwork : Non dimentichiamo gli applausi della destra dopo aver aver affossato il #DDLZan. Sono stati cinque anni difficiliss… - Orizzonti6 : La spaccatura interna di Azione è sempre più profonda. Dopo le elezioni è prevedibile una forte migrazione verso It… - Olap_12 : @deliux9 @AlessandroVig0 Pensa sono più duro di te. Ho detto che sono afoni. Hanno paura di dire ciò che pensano. È… -

la Repubblica

...paesi amici restituiscono il favore riciclato e dicono alle televisioni del Paese sotto... E Renzi, di fronte a quella minacciache già gli hanno arrestato il babbo, la mamma, la nonna per ...il voto potrebbe presentarsi anche la questione di un accordo per la combinazione degli asset ... Non si può certo dire che i mercati siano tranquilli, in vista di questepolitiche ... Elezioni politiche 2022, le notizie del 20 settembre - la Repubblica Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Ho difficoltà a ragionare sui se e sui ma. Siamo a pochi giorni dalle votazioni, aspettiamo i risultati e analizzando il risultato parliamo del da farsi. Rischiamo ...Sono stati 7.911 i magistrati in Italia che hanno votato alle elezioni del 18 e 19 settembre per il rinnovo dei togati del Csm. L’affluenza è stata pari all’82 per cento, tornata su dopo il crollo leg ...