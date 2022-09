Dopo l’annuncio della mobilitazione militare, Putin insiste: «Combatteremo per il bene della Russia, per la sua grande storia» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il discorso alla nazione con il quale Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione militare parziale, vale a dire la leva che porterà sul campo di battaglia altri 300 mila soldati russi contro l’Ucraina, il presidente russo torna a farsi sentire. E lo fa in occasione dei 1.160 anni dalla fondazione dello stato russo, mentre il Paese è piombato nel caos, tra massicce proteste in piazza e fughe in massa dal Paese proprio a causa dell’annuncio della mobilitazione militare, dichiarando: «Combatteremo per la nostra patria, la nostra terra che è l’unica che abbiamo, la nostra libertà, indipendenza e sovranità». Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass, ha assicurato ai cittadini russi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022)il discorso alla nazione con il quale Vladimirha annunciato laparziale, vale a dire la leva che porterà sul campo di battaglia altri 300 mila soldati russi contro l’Ucraina, il presidente russo torna a farsi sentire. E lo fa in occasione dei 1.160 anni dalla fondazione dello stato russo, mentre il Paese è piombato nel caos, tra massicce proteste in piazza e fughe in massa dal Paese proprio a causa del, dichiarando: «per la nostra patria, la nostra terra che è l’unica che abbiamo, la nostra libertà, indipendenza e sovranità»., secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass, ha assicurato ai cittadini russi ...

