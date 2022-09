Donbass, referendum per annessione a Russia. Ue: “Illegali”. Giallo sul discorso di Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Donbass, tempo di nuovi referendum, ovviamente discussi, criticati in una fase storica in cui la guerra in Ucraina sembra in una fase quasi di stallo, dopo le ultime affermazioni del presidente turco Recep Erdogan. Donbass, i referendum in programma Dunque, come riporta l’Ansa, in Donbass si avvieranno i referendum. Il programma inquadra il periodo dal 23 al 27 settembre. Nelle Repubbliche di Lugansk, Donetsk e nella parte di territorio occupata dai russi, a Zaporizhzhia, si procederà al voto. Sulla falsariga di quanto accaduto in Crimea nel 2014, dunque, il Cremlino avvia un altro colpo di mano per far entrare nella Federazione una serie di territori a lungo contesi, sebbene molto sostenuti dalle popolazioni filorusse che li abitano. La condanna dell’Ue L’Alto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set –, tempo di nuovi, ovviamente discussi, criticati in una fase storica in cui la guerra in Ucraina sembra in una fase quasi di stallo, dopo le ultime affermazioni del presidente turco Recep Erdogan., iin programma Dunque, come riporta l’Ansa, insi avvieranno i. Il programma inquadra il periodo dal 23 al 27 settembre. Nelle Repubbliche di Lugansk, Donetsk e nella parte di territorio occupata dai russi, a Zaporizhzhia, si procederà al voto. Sulla falsariga di quanto accaduto in Crimea nel 2014, dunque, il Cremlino avvia un altro colpo di mano per far entrare nella Federazione una serie di territori a lungo contesi, sebbene molto sostenuti dalle popolazioni filorusse che li abitano. La condanna dell’Ue L’Alto ...

