Donald Trump e tre dei sui figli accusati di frode a New York: «Paghi 250 milioni di dollari» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una truffa, dice la procuratrice di New York Letitia James, basata sulla sistematica sopravvalutazione, per miliardi di dollari, del valore del patrimonio della Trump Organization. Coinvolti Ivanka, Eric e Trump Jr. Individuato anche uno «schema criminale ai danni del Fisco Usa» Leggi su corriere (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una truffa, dice la procuratrice di NewLetitia James, basata sulla sistematica sopravvalutazione, per miliardi di, del valore del patrimonio dellaOrganization. Coinvolti Ivanka, Eric eJr. Individuato anche uno «schema criminale ai danni del Fisco Usa»

